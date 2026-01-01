Малката потребителска кошница (МПК) достигна до 58,80 евро през януари. Наблюдаваме увеличение спрямо декември с 75 евроцента, това е 1,3% ръст. Това обяви на пресконференция заместник-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Виолета Иванова.

Тя представи данните на синдиката във връзка с наблюдение на цените от малката потребителска кошница през първите седмици след въвеждането на еврото.

Изследването на цените е направено в периода 6-10 януари и е сравнено с данните през декември м.г.

По-значително увеличение има при домати (15,2%) и краставиците (5,5%), каза Иванова. Тя отбеляза и ръста в цената картофите – 6,5%. По-отчетливо е и покачването на цената на охладено пиле, киселото мляко, олиото и яйцата. Лек спад се отчита при ябълките и ориза.

Има увеличение и на кафе еспресо в чаша с близо 6% в магазини или малки търговски обекти, съобщи Иванова. Ръст има и при минералната вода с 5,6%. Предполагаме, че това увеличение идва от превалутирането, не толкова от обективни фактори, тъй като при цените на кафето на международните пазари има задържане на цената, коментира тя.