Повече от 60 000 души са загинали заради рекордните горещини в Европа през лятото на 2024 г., показва мащабно изследване, публикувано в списание Nature Medicine.

България сред най-засегнатите

По данни на учените, когато се отчете броят на населението, Гърция е с най-висока смъртност – 574 смъртни случая на милион души, следвана от България и Сърбия. Това поставя страната ни на едно от най-уязвимите места в Европа по отношение на последствията от екстремните жеги.

Изключително смъртоносно лято

„Европа преживя изключително смъртоносно лято през 2024 г., с над 60 000 смъртни случаи, свързани с горещини. Общият брой за последните три лета надхвърля 181 000“, посочват авторите на проучването от Барселонския институт за глобално здраве (ISGlobal).

Смъртоносната жега в Европа в края на юни е отнела живота на близо 2300 души

Изследването обхваща 32 държави и население от 539 милиона души.

Лятото на 2024 г. е довело до 62 775 смъртни случая, което е с близо 25% повече в сравнение с 2023 г., но под рекордните 67 873 смъртни случая от 2022 г.

Въпреки това, изследователите уточняват, че има несигурност в точността на данните и реалният брой може да варира между 35 000 и 85 000.

Защо горещините са толкова опасни?

Експертите подчертават, че е трудно да се изчисли реалният брой на жертвите, тъй като горещината рядко се регистрира като пряка причина за смърт. Освен топлинен удар и дехидратация, високите температури увеличават риска от:

сърдечни пристъпи,

инсулти,

респираторни заболявания.

Най-засегнатите държави

По абсолютен брой жертви:

Италия е на първо място – около 19 000 смъртни случая, следвана от Испания и Германия – с по над 6 000.

Необходимост от спешни мерки

Тъй като Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света, учените предлагат въвеждането на система за спешно предупреждение при опасни горещи вълни, насочена към уязвимите групи – особено възрастните хора.