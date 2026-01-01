Към настоящия момент и 2 месеца преди изборите не е удачно да приемаме и да започнем изборния процес по съвсем различен начин, колкото и да са добри оптичните устройства за сканиране на машините, тази позиция изразиха депутатите от „БСП-Обединена левица“ по повод среднощните обсъждания от правната комисия в НС на Изборния кодекс.

След среднощни дебати и гласувания за Изборния кодекс: Бурни реакции в НС и обвинения за саботаж

"Ние мислим, че трябва да има отлагателен период, затова предложихме тези устройства да влязат в действие от 1 януари 2027 година. Ако не се приеме това отлагателно действие, има други предложения, на други колеги от други парламентарни групи. Ако се приеме нашето предложение, ще гласуваме по начина, който е към настоящия момент - смесено гласуване с хартия и машини. Но в зала ние ще си подкрепим нашето предложение", посочи Мая Димитрова от БСП.

Тя отрече обвиненията на депутати от други партии, че саботират изборите и именно затова предлагат отлагателен вот.

"Нищо не саботираме, затова сме предложили това отлагателно действие на закона. Никой няма нужда от такова саботиране и можем да работим нормално", допълни Димитрова.