Александър Кръшняк направи впечатляващо представяне в днешния паралелен слалом в Бад Гащайн, Австрия. Българинът загуби големия финал от италианеца Маурицио Бормолини и загря подобаващо за стартовете в Банско този уикенд.

Кръшняк, който бе на първия си финал от Световната купа по сноуборд, даде 13-о време в квалификацията по-рано днес, като първият му дуел на 1/8-финалите беше срещу опитния Андреас Промегер от Австрия. След като го преодоля с 33 стотни разлика, за българина предстоеше още по-тежко предизвикателство в лицето на италианеца Арон Марч. Марч водеше с 63 стотни, но отпадна и това позволи на Кръшняк да отиде на полуфинал, където бе отвян най-добрият в квалификацията - Щефан Баумайстер от Германия.

В големия финал Кръшняк не успя да се противопостави на Бормолини и загуби с +1.60 сек разлика. Баумайстер пък не финишира в малкия финал - трети се нареди американецът Коди Уинтърс.

При дамите пък Малена Замфирова отпадна на осминафиналите от японката Цубаки Мики. Тя завърши на десето място в крайното подреждане.

Утре в Бад Гащайн предстои отборна надпревара с участието на Малена и брат й Тервел. Финалите започват в 16:50 часа.