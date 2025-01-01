62-годишна българка загина при тежка катастрофа на автомагистрала „Егнатия“ край Александруполис, след като колата, управлявана от сина ѝ, се преобърна малко преди пункта за събиране на пътни такси на Ардани.

Това съобщава гръцката медия Thrakinea, цитирани от vesti.bg

Пътнотранспортно произшествие е станало по обяд в сряда, 24 септември, на автомагистрала „Егнатия“. Автомобилът се е преобърнал, съобщават властите в южната ни съседка.

От автомобила е била извадена мъртва 62-годишна жена от България. Превозното средство е било управлявано от нейния син, който малко преди пътните такси е загубил контрол, автомобилът е излязъл от пътя и се е преобърнал.

Водачът е ранен и е транспортиран с линейка на Спешна помощ до Университетската обща болница в Александруполис.