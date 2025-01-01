Сръбски шофьор е в тежко състояние при инцидент на пътя във Видинско, съобщиха от полицията.
На 3 септември е подаден сигнал сигнал за пострадал шофьор на главен път Е-79 в село Гара Срацимир.
Камък от пътя удари шофьор в главата, транспортираха го с хеликоптер до София
При разминаване от неустановено към момента моторно превозно средство, е изхвърчал камък, който чупи предното панорамно стъкло на автомобил, преминава през него и удря главата на 33-годишния сръбски водач.
Мъжът е бил транспортиран във видинската болница, констатирана е черепна травма.
Мострадалият мъж е транспортиран с въздушна линейка в столично лечебно заведение.
По случая се води разследване.