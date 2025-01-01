Окръжна прокуратура – Велико Търново внесе протест срещу определените от съда мерки за неотклонение на петима мъже, привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група. Според държавното обвинение, взетите мерки не отговарят на тежестта на престъплението и на опасността обвиняемите да извършат нови противоправни деяния или да възпрепятстват наказателното производство.

Обвиненията

Петимата са задържани след проведена специализирана полицейска операция на територията на Велико Търново и други населени места в областта. Според събраните по делото доказателства, групата е действала организирано за извършване на престъпления, свързани с икономическа облага. Разследването е започнало преди няколко месеца и е проведено под ръководството на Окръжна прокуратура – Велико Търново, съвместно с органите на МВР.

Решението на съда

Въпреки аргументите на прокуратурата за вземане на най-тежката мярка „задържане под стража“, съдът е определил по-леки мерки за неотклонение. Те включват „домашен арест“ и „подписка“ за някои от обвиняемите. Мотивите на съда са, че представените към момента доказателства не обосновават в пълна степен необходимостта от най-тежката мярка.

Пуснаха под домашен арест петима от членовете на „Хелс Ейнджълс“

Позицията на прокуратурата

Окръжна прокуратура – Велико Търново не е съгласна с това решение и е подала протест пред Апелативния съд – Велико Търново. Според държавното обвинение, съществува реална опасност обвиняемите да се укрият или да повлияят на свидетели по делото. Освен това, тежестта на престъплението – участие в организирана престъпна група по смисъла на чл. 321 от Наказателния кодекс – предполага по-строги мерки за неотклонение.

Следващи стъпки

Делото ще бъде разгледано от Апелативния съд, който ще се произнесе окончателно по мярката за неотклонение на петимата обвиняеми. До този момент наказателното производство продължава, а прокуратурата и органите на МВР извършват допълнителни процесуално-следствени действия.