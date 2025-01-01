18-годишен младеж задигна голяма сума пари от имот във Великотърновско, съобщиха от полицията.

Кражбата е станала в село Родина в рамките на няколко дни. На 10 ноември мъж е подал сигнал, че от имота му са откраднати 10 000 лв.

Момчето е установено, като той е известен на органите на реда. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 18-годишен местен жител, известен на полицията.

Той е извършил деянието в периода от 24 октомври до 9 ноември, като е влизал в имота няколко пъти. Направил е самопризнания.