Задържаха мъж за побой в Старозагорско, съобщиха от полицията.
На 29 август е получен сигнал от 52-годишен мъж, че мъж му е нанесен побой в село Ракитница.
Задържаха четирима за побой в Софийско
Установен е извършителят - 41-годишен мъж, който е задържан,
Пострадалият е в болница - без опасност за живота.
На 29 август е получен сигнал от 52-годишен мъж, че мъж му е нанесен побой в село Ракитница.
Задържаха четирима за побой в Софийско
Установен е извършителят - 41-годишен мъж, който е задържан,
Пострадалият е в болница - без опасност за живота.