Задържаха мъж за побой в Старозагорско, съобщиха от полицията.

На 29 август е получен сигнал от 52-годишен мъж, че мъж му е нанесен побой в село Ракитница.

Задържаха четирима за побой в Софийско

Установен е извършителят - 41-годишен мъж, който е задържан,

Пострадалият е в болница - без опасност за живота.

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Ст. Загора