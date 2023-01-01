Задържаха четирима за побой в Софийско

за побой в Старозагорско, съобщиха от полицията.На 29 август е получен сигнал от 52-годишен мъж, че мъж му ев село Ракитница.Установен е извършителят - 41-годишен мъж, който еПострадалият е в болница -