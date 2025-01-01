Инцидент на кооперативния пазар в Казанлък се е разминал без пострадали, но със значителни материални щети малко преди 11:00 ч. днес, предаде кореспондентът на БГНЕС в града.

БГНЕС / ИВАН ЯНЕВ

При опит да паркира, 73-годишна жена навлязла в търговската зона с лекия си автомобил и се врязала в няколко сергии.

Тя е тествана за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

Според собствениците на сергиите, които са станали свидетели на случилото се, водачката вероятно е изгубила контрол над превозното средство. Те определиха инцидента като "нелеп".

По предварителна оценка на търговците щетите, унищожените маси и стока, възлизат на около 1500 лева. Повреди има и по самия автомобил.