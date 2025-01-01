Д-р Файсал Абдулат, доктор по икономика на Университета за национално и световно стопанство, катедра „Национална и регионална сигурност“, е назначен за главен секретар на Министерския съвет на Хашемитско кралство Йордания, съобщиха от УНСС на сайта си.

Научен ръководител на д-р Абдулат по време на неговата докторска подготовка в УНСС е ректорът проф. д-р Димитър Димитров.

„Щастлив съм, че бях научен ръководител на д-р Файсал Абдулат. Поздравявам го за високата позиция и му желая ползотворна и успешна работа в служба на обществото и държавата. Убеден съм, че неговият професионализъм, знания и отдаденост ще допринесат за развитието на Йордания и за укрепването на международното й сътрудничество", заяви проф. д-р Димитър Димитров.

„Назначението на д-р Файсал Абдулат е още едно признание за високото качество на академичната подготовка и международния авторитет на нашия университет“, посочват от УНСС.