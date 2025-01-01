С официална церемония днес беше открита изцяло обновената сграда на Детска градина №202 в столичния район „Младост“. Това съобщи Ивайло Кукурин, кмет на район “Младост”.

Сградата, която в продължение на години е използвана за други цели, отново е превърната в място за деца – с модерна визия, ново оборудване и напълно обновена инфраструктура.

Новата детска градина разполага с капацитет за 154 деца в шест групи – четири градински и две яслени.

По време на ремонта са изградени нови площадки за игра, спортно игрище, обновен е кухненският блок и е създаден удобен пешеходен и транспортен достъп, както и нов паркинг до оградата на обекта.