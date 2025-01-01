По случай 15 септември и старта на новата учебна година пуснаха движението по бул. "Владимир Вазов" в участъка до стадион "Георги Аспарухов". Пътното платно е ремонтирано основно след като бе разкопано заради изграждането на новите метростанции.



Кметът на район "Подуяне" Кристиян Христов обяви на своя Facebook профил, че поетапно до края на годината ще бъде възстановено движението по целия булевард.



Районният кмет съобщи също така, че санирането на блок 4 в ж.к. "Сухата река" върви с пълна сила.





"Вече се подменя дограмата на първите три входа, а следва топлоизолацията. Това ще осигури по-добра енергийна ефективност и повече комфорт за жителите", добави Кристиян Христов.



Завърши почистването на река Перловска при ул. "Милен Цветков". Работата вече продължава по следващия участък – от ул. "Черковна" до ул. "Васил Кънчев".



"Така създаваме по-чиста и безопасна среда за хората край реките", каза още кметът на район "Подуяне".



След сигнал за компрометирана спирка срещу "Герена" тя е ремонтирана и пребоядисана в рамките на ден.



"Изпратихме и списък с 16 спирки за нови навеси, за да се осигури удобство за пътниците. Основен акцент са най-натоварените спирки по бул. "Ботевградско шосе" в посока центъра на града", заяви още Кристиян Христов.