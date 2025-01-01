Най-вероятната причина за възникване на пожара, който горя на 12 септември в административна сграда в Сливен, е паднала мълния върху сградата, което е довело до късо съединение в електрическата инсталация на последния етаж. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР – Сливен.

Пожарът е потушен от четири екипа на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН) – Сливен. Пострадали няма.

Пожар избухна в адвокатска кантора в Сливен, спасиха жена с механична стълба

Пожарникарите са спасили 30-годишна жена, като са я извели от помещението през прозореца с помощта на автомеханична стълба. При пожара са унищожени мебели и дограма, опушени са около 100 кв. м от стените в сградата.

През почивните дни екипи на РДПБЗН – Сливен са се отзовали на осем сигнала за произшествия. Потушени са пожари, възникнали в сухи треви и отпадъци, които не са причинили щети. Оказана е и техническа помощ при един от сигналите.