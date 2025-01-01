Около час продължи протестът против строежа на 16-етажна сграда на мястото на бившата баня ,,Ситняково" в София.

От район "Оборище" имаме становище, в което обясняваме на инвеститорите и на Националната агенция за контрол (НАК), че би следвало да се направи обществено обсъждане за толкова висока сграда, каза заместник-кметът на района Милена Алексиева. Сградата трябва да отговаря на строителството в района. Трафикът е затормозен и ако се построи такава сграда, ще се получи тапа, няма да могат да си обосноват транспортния план, заяви тя за юридическото лице, което възнамерява да строи на мястото.

По нейни думи не може да се спре събарянето на сградата, тъй като тя не е обект на културно или историческо наследство. Алексиева настоя за строеж в рамките на позволеното за района, което е 47 м. Ще стават задръствания, ще има увеличено замърсяване на въздуха и няма да има светлина до съседните сгради, подчерта тя. Трябва мнението на съседите да се вземе под внимание, отбеляза Алексиева.

Потърпевши ще са тези, които се придвижват по булеварда за работа всяка сутрин, както и тези, които карат и взимат децата си от училище, което е точно пред сградата, обясни зам.-кметът. Очаквам инвеститорът да преосмисли този проект, а ние не сме против високото застрояване, но трябва да бъде на подходящо място, заключи Алексиева.

Организаторът на протеста Мария Кавлакова призова за реакция от институциите, за да може строежът да се спре или да се преосмисли и да се построи по-ниска сграда, както и да бъдат отворени към обществено обсъждане.

През юли миналата година хора от три района протестираха срещу намерението за строеж на 16-етажна сграда. Сградата, която се планува да се построи на мястото на старата баня „Ситняково“, е нетипична за този район, тъй като тук строителството е ниско с къщи до пететажни блокове, каза през юли Милена Алексиева, тогавашен и.д. кмет на район „Оборище“. Поради тази причина, когато от нас се иска становище, ние препоръчваме на главния архитект да бъде направено обществено обсъждане“, посочи тя.