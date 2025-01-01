Видео, публикувано в социалните мрежи, показва как коне се движат свободно по оживен столичен булевард в квартал „Люлин“. Кадрите, заснети от очевидци, предизвикаха вълна от коментари и реакции във Facebook.

Кадрите показват как животните преминават спокойно сред автомобилите, създавайки необичайна гледка за градската среда на София.

Според граждани подобни ситуации се случват периодично, въпреки забраните за движение на животински впрягове по централни улици и булеварди. Законодателството предвижда санкции за подобни нарушения, но според коментари в мрежата контролът е слаб.

Към момента няма официална информация дали органите на реда са предприели действия по случая.

При друг случай потребители в социалните мрежи се шегуват, че „люлински каубои са си забравили коня“. „Ако може, да си го приберат“, допълват свидетелите.