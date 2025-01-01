Хванаха крадец на 15 000 лева от дома на жена в Ихтиман, съобщиха от полицията.

На 7 август жителка на Ихтиман заявила в полицията, че за времето от 4 до 7 август от дома ѝ е била извършена кражба на 15 000 лева.

Жени задигнаха чанта с 11 000 евро и документи до храм в София

В хода на предприетото разследване криминалистите от РУ-Ихтиман бързо разкрили и задържали автора на престъплението.

Криминално проявеният ихтиманец направил пълни самопризнания. Част от отнетата сума също е намерена и иззета.

След доклад на материалите в прокуратурата още същия ден 26-годишният е привлечен като обвиняем. Наложена му е мярка за неотклонение „подписка“.