Фирмата, наета за изграждане на новата ограда на 11 ОУ “Св. Пимен Зографски” в ж.к.”Дианабад”, ще бъде глобена 5000 лв. Това съобщи кметът на район "Изгрев“ д-р Делян Георгиев.

При изненадваща проверка служители на районната администрация констатират нарушения при изпълнението на проекта - стволовете на 12 дървета са бетонирани, вместо да се изградят специални кашпи, които да запазят растителността.

"В момента, по мое разпореждане, тече и цялостна проверка на строително-монтажните дейности по оградата и тяхното качество. Ако се докажат нарушения и/или пропуски, ще наложа на строителите неустойки в максимални размери и ще прекратя договора с тях.

Няма да позволя, както и до този момент, нито стотинка от парите на данъкоплатците от “Изгрев” да бъдат “хвърляни на вятъра”, за обекти със съмнително качество", написа Георгиев във Facebook.

На фирмата е издадено предписание за незабавно премахване на бетона от корените на дърветата.