Представители на сдружение БОЕЦ съобщиха във Facebook, че са „пробили и влезли“ в сградата на областната управа в София.

От видео, публикувано във Facebook, става ясно, че те търсят областния управител Стефан Арсов, а по-късно на мястото са дошли полицаи.

"Нахлуването на представители на сдружение БОЕЦ в сградата на Областната администрация в София е оронване на престижа на администрацията", заяви в своя позиция областният управител.

"Днес бях в отпуск и колегите ми сигнализираха, че от БОЕЦ са нахлули в сградата без предварителна покана или уговорка. Не са имали писмо или молба за среща с мен", посочи Арсов. Той допълни, че от сдружението са търсили отговори, за които може да се пита по официален път.

Областният управител посочи още, че от Столичната дирекция на вътрешните работи работят по случая.

Още не може да се каже за материални щети, но има нематериални – оронване на престижа на институцията, отправени обиди и пр., посочи Арсов.