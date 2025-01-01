Случай с изчезнало в София през уикенда 6-годишно дете вдигна на крак екипите на столичния „Метрополитен“ и на СДВР.

От Столичната дирекция на МВР съобщиха, че детето - живо и здраво - още в събота е предадено на родителите си. Днес подробности за случая даде на брифинг за медиите медиите Станислав Ризов, началник сектор „Метрополитен“ към СДВР.

"На 25 октомври около 13.30 часа наш служител, който е назначен на работа на метростанция „Мизия“, получава сигнал от граждани, че в метровлакчето се вози детенце, самичко, без родители. Колегата своевременно се качва вътре, установява детето, опитва се да установи контакт с него. То е видимо притеснено. Колегата продължава по посока към „Горна Баня“, като през цялото време се опитва да разбере как се казва и откъде е детето“, описа случая началник сектор „Метрополитен“ към СДВР.

Служителят подал сигнал към дежурната част, откъдето му казали, че в този момент е получен сигнал от Първо районно управление. В него възрастна жена казала, че в централната градска част, разхождайки детето, го е изпуснала за малко от поглед и то е избягало. Установено било как се казва детето и че е на шест години, след което било съпроводено и предадено на родителите си в добро здраве, добавиха от СДВР.

Попитан как е влязло в метрото, Станислав Ризов обясни, че детето вероятно е минало под турникета заедно с други граждани, които са минавали междувременно. Качило се е в метрото, но не е забелязано в момента, в който се качва. По думите му доста често има случаи с изгубени деца, възрастни хора и такива с деменция. Според Ризов колегата му в случая е реагирал адекватно.

Станислав Ризов - началник на сектор „Метрополитен“ към СДВР/ БТА

„Успокоил е детенцето, съпроводил го е по целия път, дори след като е предадено на родителите си, същото не е искало да тръгне с тях, а е искало да остане с полицая, защото е много добър. По този начин реагираме – гледаме да успокоим децата, да разговаряме с тях. Това е начинът, по който действаме“, обясни Ризов.

Съветът му е родителите винаги да имат поглед върху децата си. „Знаете, че те са палави, в момента, в който изгубите вниманието си от тях или не ги наблюдавате, за много малък период могат да тръгнат не в посоката, в която сте. Те са малки, неориентирани, изпадат в паника и се губят“, посочи още Ризов.