На 31 юли митническите служители от Сектор „Митнически оперативен контрол“ при ТД Митница Русе задържаха голямо количество недекларирани стоки при проверка на контейнер, превозван с жп транспорт.

Контейнерът е бил селектиран за щателна проверка след анализ на риска и пролъчване с рентген на българо-турската граница, а впоследствие е насочен към района на Русе за детайлен оглед.

В резултат на проверката са открити общо 1257 броя разнообразни електронни устройства, автомобилни аксесоари и други стоки, сред които:

45 спойлера за багажник на електрическа кола (в 81 колета)

120 WiFi камери за видеонаблюдение

300 GPS навигации за автомобили

72 видеокамери

48 GPS навигации за мотоциклети

72 уреда за почистване с пара

200 дигитални часовника за бюро

400 машинки за ръчно свиване на цигари

Стоките не са били вписани нито в митническите, нито в транспортните документи, което ги прави недекларирани и подлежащи на конфискация.

Контрабандните стоки са иззети на основание чл. 229, ал. 1 от Закона за митниците. От Агенция „Митници“ уточняват, че проверката е част от компенсиращите мерки, предприети след отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС с присъединяването на България към Шенгенското пространство.

Случаят се разследва, а органите на реда продължават активната си дейност по пресичане на незаконния внос и износ на стоки през територията на страната.