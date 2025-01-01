Разкриха измама за работа във Франция, извършена на територията на община Самуил между 22 и 28 септември, съобщиха от полицията.

На 29 септември е подаден сигнал от 49-годишна жена от село Голям извор, която е съобщила, че тя и още шестима души от селата Хърсово и Голям извор са въведени в заблуждение за осигурена работа във Франция.

Мъжете, които са обещали да им подсигурят препитание в чуждата държава, им нанесли имотна вреда в размер на 350 лв.

Задържани са двамата измамници - на 42 и 20 години от Самуил. При обиск на по-младия мъж е намерен канабис - 0,96 грама.