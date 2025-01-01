Пет надуваеми лодки с големи размери, пригодени за транспорт на хора, са задържани при съвместна операция на криминалисти от ОДМВР-Разград и митнически служители, съобщиха от полицията.

Около 16.00 часа на 30 септември в град Разград е спрян товарен автомобил, управляван от 60-годишен мъж. При проверката в камиона са открити лодки с размери 8 на 3 метра. По данни на проверяваните лица, при преминаването на границата с Турция те били декларирани като тенти, а впоследствие подготвени за износ към Германия.

МВР-Разград

Тъй като двигатели и надуваеми лодки с подобни обеми са обект на завишен контрол и включени в рисков профил, вещите са задържани в Митническо бюро – Разград. Собствениците имат срок да представят документи за произхода и транспорта. Ако такива не бъдат предоставени, лодките ще бъдат конфискувани в полза на държавата.

Оперативните действия са проведени под ръководството на Окръжна прокуратура – Разград, с участието на административния ѝ ръководител Тихомир Тодоров.