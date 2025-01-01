Лекари, медицински сестри и служители на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) в Пловдив излизат на нов протест в подкрепа на своя досегашен изпълнителен директор д-р Динчо Генов.

Те ще блокират кръстовището на бул. "България" и ул. "Дилянка" от 12:30 до 13:00 часа.

Медиците от болницата настояват досегашния ръководител да остане на поста си. Те се обявиха срещу класирането в конкурса за поста изпълнителен директор на УМБАЛ-Пловдив, обявен от Министерството на здравеопазването. На него са се явили трима кандидати - досегашният директор д-р Динчо Генев, д-р Йовко Червенков и д-р Марин Балтов, като най-висок резултат от писмената работа и събеседването е получил д-р Червенков, който е заел и мястото.

Недоволството не е насочено към д-р Червенков. Медиците смятат, че при досегашното управление на д-р Генев са постигнати високи финансови резултати за лечебното заведение и добра атмосфера за работа и искат атмосферата да се запази.

Сред персонала има притеснение, защото през последните четири години се е работело спокойно, имало е всичко необходимо, като добра апаратура и медикаменти, и работещите са били обезпечени за всяко едно нещо, заяви по-рано пред БТА Екатерина Станчева, старша сестра в Кардиологично отделение. По думите ѝ не е било да се поиска нещо и да не се получи, като се започне от елементарни неща и се стигне до скъпо струващи медикаменти, които на този етап никога не са липсвали. Последните четири години се подобриха трудовите възнаграждения, битовите условия - също, привлечен е нов персонал.