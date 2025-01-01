Задържаха 28-годишен мъж с наркотици в Плевен, съобщиха от полицията.
ОД на МВР-Плевен
На 28 август униформени са установили притежание на наркотици в жилището на мъжа.
Открити са 25 полиетиленови плика с различни размери, съдържащи суха зелена тревиста маса, съцветия от рода на конопа, както и плик, съдържащ бяло кристалообразно вещество.
Намерени са и други веществени доказателства, съотносими към престъпната дейност. Назначени са експертизи на иззетите вещества.
Действията са в рамките на специализирана операция. По случая се води разследване.