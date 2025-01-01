Задържаха 28-годишен мъж с наркотици в Плевен, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Плевен

На 28 август униформени са установили притежание на наркотици в жилището на мъжа.

Открити са 25 полиетиленови плика с различни размери, съдържащи суха зелена тревиста маса, съцветия от рода на конопа, както и плик, съдържащ бяло кристалообразно вещество.

ОД на МВР-Плевен

Намерени са и други веществени доказателства, съотносими към престъпната дейност. Назначени са експертизи на иззетите вещества.

Действията са в рамките на специализирана операция. По случая се води разследване.