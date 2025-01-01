77-годишен мъж е пострадал при пътнотранспортно произшествие, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 8 септември малко преди 10, 00 ч. на ул. „Р. Даскалов“ в гр. Радомир. Лек автомобил, управляван от 46-годишен жител на гр. Радомир, при движение на заден ход блъснал възрастния мъж, който паднал на земята.

Шофьор блъсна пешеходец във Видинско, откараха пострадалия в болница в София

Незабавно водачът го закарал в местния спешен център, а по късно транспортиран в МБАЛ „Р. Ангелова“, където е установено, че има фрактура на лицева кост, без опасност за живота.

46-годишният мъж е тестват за алкохол и наркотици. Резултатите са отрицателни.

Започнато е разследване и работата продължава.