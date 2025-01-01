54-годишен мъж подпали умишлено имот на приятелката си в Монтанско, съобщиха от полицията.

На 31 август е подаден сигнал, че в село Смоляновци гори постройка с 8 кубични метра дърва за огрев и огънят обхваща покрива на селскостопанска постройка около 40 квадратни метра.

Собственичката на имота е 46-годишна жена, която живее в Монтана. Мъжът е задържан.

У него е открита бутилка със запалителна течност и направил самопризнания, като причината е, че му е издадена ограничителна заповед спрямо нея.