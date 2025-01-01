Пенсионер е прострелял жена си в монтанското село Благово, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал около 13:00 часа на 4 септември.

Кметът на с. Благово Лъчезар Асенов разказа пред журналисти, че пострадалата жена успяла да каже на пристигналите на място служители на реда, че е простреляна от мъжа си, който е в неизвестност от момента на събитието.

Пострадалата жена е транспортирана в болницата в Монтана за лечение.

Издирването на извършителя продължава.