Мъж се опита да глътне наркотик в опит да се измъкне от полицията в Кюстендил, съобщиха от ОД на МВР.

На 23 септември при извършена проверка след получена оперативна информация, че мъж е вквартал „Изток“ и ще пренесе наркотично вещество на таксиметров автомобил на пътя Кюстендил-Дупница.

Той се е опитал да преглътне найлонова опаковка, като после я е изплюл. Опаковката е съдържала 8 сгъвки барбитурати - кетамин.

Мъжът е на 41 години, известен на органите на реда с противозаконни деяния. Не е задържан по медицински причини.

При извършения обиск на автомобила, водача и 17-годишната пътничка не са открити забранени вещества. За случая е уведомена прокуратурата.