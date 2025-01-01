Нов опит за пренасяне на недекларирани евро и злато предотвратиха митническите служители при проверка на автобус, излизащ от страната, съобщиха от Агенция "Митници".

На 6 август на "Капитан Андреево" пристига автобус с турска регистрация с водач - турски гражданин.

Агенция „Митници“

В автобуса от Германия през България за Турция пътували 30 пътници. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

На митническите служители прави впечатление неспокойното поведение на един от пътниците и при извършения личен преглед на лицето, в двата му чорапа и в джобовете на връхното яке, са открити 6 пакета, съдържащи еврови банкноти.

Установената валута е 81 170 евро с обща левова равностойност 158 754 лева. Други два пакета с изделия от жълт метал, са открити в задния джоб на панталона на мъжа.

Според направената от вещото лице експертиза изделията са с общо тегло 997.50 грама, 22-каратово злато на обща стойност 166 722 лева (85 243,61 евро).

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.

Само преди седмица митническите служители на пункта откриха недекларирани 740 000 щатски долара, 30 000 евро и 1288 грама злато при проверка на лек автомобил с българска регистрация, пътуващ от България за Турция.