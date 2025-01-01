По-висока такса смет за жилищните имоти предлага Габровската община за следващата година - за собствениците в града с 20% повече, а за селата- с 30 на 100.

Финансовите прогнози показват, че при запазване на настоящия размер на такса битови отпадъци приходите няма да покрият разходите, предава БНР.

Промяната, ако бъде приета от общинските съветници в Габрово, ще засегне собствениците на жилища и увеличението ще им струва между 10 и 30 лв. повече на годишна база за градските имоти, а за тези в селата - между 5 и 15 лв.

От общинската администрация посочват, че промяната е част от подготовката за въвеждане на предвидения в законовите изменения нов модел за изчисляване на такса смет, който следва да бъде приложен до 2028-а.

От следващата година в избрани квартали и населени места в Габровската община ще започне пилотно измерване на количеството битов отпадък, а данните ще се използват за разработването на нов подход за изчисляване на таксата.