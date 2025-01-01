Поради очаквани обилни валежи на 11 ноември, събитието по обявяването на Петото годишно време - Карнавалното ще се проведе в Терра Мол Габрово, вместо на открито, както първоначално беше планирано, съобщиха от Общината.

Точно в 11 часа и 11 минути, в символичния момент, когато реалността леко се разклаща и часовниците се усъмняват в собствената си точност, Габрово ще даде официален старт на Петото годишно време - онова, в което хуморът, сатирата и творческото безумие вземат превес.

По време на събитието ще бъде обявено новото мото на Карнавал Габрово 2026 - посланието, което ще води и вдъхновява предстоящото издание на един от най-емблематичните празници в града.

Организаторите обещават цветно, динамично и изпълнено с изненади преживяване, в което ще се преплетат герои от миналото, настоящето и въображението. Атмосферата ще бъде в типично габровски дух - с усмивка, сатира и неизменна доза самоирония.

От екипа на Карнавала предупреждават с усмивка, че след 11 ноември не носят отговорност за „внезапни пристъпи на смях, желание за маскиране или неочаквани изблици на креативност“.

Събитието приканва габровци и гости на града не просто да присъстват, а да участват, защото Карнавалът в Габрово не е само спектакъл - той е дух, традиция и начин на мислене, който обединява цялата общност.