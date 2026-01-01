56-годишен работник загина при тежка трудова злополука на строителен обект в Бургас.
Инцидентът е станал по време на ремонтни дейности на ул. „Оборище“, като сигналът за затрупан с пръст мъж е подаден в Инспекцията по труда.
На място незабавно са изпратени екипи на полицията, спешна помощ и служители на контролната институция.
По първоначални данни работникът е паднал в изкоп, след което върху него е било изсипано голямо количество пръст от строителна машина.
Според очевидци ситуацията е предизвикала паника сред колегите му, които са започнали да го разкопават с ръце, докато бъде използвана техника за разчистване.
Въпреки усилията, мъжът е загинал на място.
Обстоятелствата около инцидента се изясняват, като се проверява спазването на правилата за безопасност на труда.