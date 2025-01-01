Петима мъже и една жена са задържани при специализирана полицейска операция в бургаския квартал "Победа", съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град.

Проведени са претърсвания в два имота. В единия дом, обитаван от 43-годишен криминално проявен бургазлия, е намерено и иззето кристалообразно вещество с приблизително тегло десет грама - метамфетамин, електронна везна и множество найлонови пликчета. В хода на процесуално-следствените действия от жилището са иззети и множество банкноти с различна номинална стойност в общ размер на около 28 000 лева.

Дилъри по наследство: Задържаха цяло семейство с дрога и мокри банкноти в Бургас

Задържани са собственикът на жилището - 43 годишен криминална проявен бургазлия, жена му и двамата му сина.

По случая е образувано досъдебно производство. БТА припомня, че същото семейство бе задържано през май тази година, когато от тях бяха иззети близо 100 грама метамфетамин и голяма парична сума.

Полицейските служители са проверили и още две жилища в кв. "Победа", обитавани от двама криминално проявени братя. В едното от тях са намерени и иззети суха тревна маса - марихуана, електронна везна и найлонови пликчета. На място са задържани обитателят на жилището - 24-годишен бургазлия и 26-годишният му брат. Работата по случая продължава.