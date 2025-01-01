20 новоизлюпени костенурчета са били откраднати от спасителния център в несебърското село Баня. Кражбата е извършена през нощта на 10-и срещу 11-и септември. За деянието съобщи управителят на центъра чрез профилите си в социалните мрежи. Властите са сигнализирани, а целта е да се предотврати изнасянето на животните извън страната.

В центъра за отглеждане и рехабилитация на сухоземни костенурки в село Баня се отглеждат над 300 екземпляра. Собствениците обясняват, че откраднатите животни са 20 броя и принадлежат към пет различни, но изключително защитени видове. Всяко едно от животните може да бъде продадено на цена от 80 до 2000 евро, в зависимост от възрастта и големината им.

Липсата на животните е установена при една от ежедневните сутрешни обиколки в центъра. „Те са смесени. В това заграждение живееха мънички костенурчета, около годинка и под една годинка, от пет вида - лъчиста костенурка, палачинкова, шпороноса,индийска звездна и леопардова”, каза за NOVА управителят на центъра Ина Лаловска.

Следи от нападение на хищник върху костенурките няма. Управителят на центъра има съмнение, че са били откраднати от посетител, който е бил при тях предния ден и се е държал съмнително.

„В този човек са моите съмнения, тъй като той дойде неканен и много настояваше да влезе. Не говореше български или поне такъв вид даде. Проследи камерата, която гледа към малките костенурки. Най-евтините костенурки, ако са около 50-80 евро, зависи от възрастта, защото колкото е по-малко животното, е по-евтино и колкото по-голямо расте, става по-скъпо. Горната граница е около 2000 лева”, обясни още Лаловска.

От РИОСВ в Бургас призоваха всеки, който намери обява или подозрителна информация да се обърне към инспекцията.

За кражбата е подаден сигнал и в полицията.