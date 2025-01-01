Хеликоптер пристигна на място за гасенето на пожара, обхванал местността Лозницата край Българово. В района са изгорели къщи – обитаеми и необитаеми, казаха собственици на имоти в района.

Изпепелени са десетки дворни места, селскостопански постройки и земеделска продукция. В района все още има множество противопожарни екипи, които се борят с пламъците на няколко фронта. Единият, от които е в близост до Българово.

Кметът на Бургас Димитър Николов съобщи, че има обгазени и евакуирани хора в град Българово. Той добави, че силният вятър затруднява противопожарните екипи.

Към момента огънят е обхванал смесена гора в близост до вилната зона в местността Лозницата и град Българово. Кметът на Бургас издаде заповед за обявяване на частично бедствено положение.

Военнослужещи от Българската армия се включват в гасенето на пожара, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

В 16:02 часа екипаж от 24-а авиобаза в Крумово с вертолет "Кугър" излетя, за да подпомогне действията на екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за гасенето на пожара, възникнал във вилната зона на Българово, се посочва в съобщението.

По разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов помощ на огнеборците за потушаването на огъня ще окажат и военнослужещи от Военноморска база – Бургас, както и екипи на Командването за логистична поддръжка, които ще осигурят водоноски и цистерни с вода.