Полиция влезе в сградата на Община Несебър. В района се наблюдава засилено присъствие на униформени., предаде NOVA.

По неофициална информация е започнала документна проверка, свързана с изнесените до момента противоречиви данни за строителството в "Елените".

NOVA

Междувременно служители на МВР влязоха в сградата на Регионалната дирекция за национален строителен контрол - Бургас. Това се случи около 15:00 ч.

По информация на БНТ акцията е свързана с проверка заради водното бедствие в курортното селище Елените, при което загинаха четирима души.

Органите на реда влязоха в кабинета на директора - инж. Янчо Райков. Той обясни, че не знае какво ще се проверява.

Попитан за казуса "Елените" Райков обясни, че тече проверка, разпоредена от министъра, за налични строителни книжа, удостоверения, разрешения за ползване.

