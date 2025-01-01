Пожар гори във вилната зона на Българово, съобщиха Община Бургас. Пламъците обхванаха и борова гора, която е в непосредствена близост до града. Правят се просеки, за да се пресече пътят на огъня към къщите.

БТА

На място действат шест пожарни автомобила, а поради сериозността на ситуацията е поискано съдействие от военните бази в Крумово и Ново село за хеликоптери.

По-рано кметът на Бургас Димитър Николов задейства системата BG-ALERT с призив за евакуация на населението от застрашените райони.

Повече от девет противопожарни автомобила са на терен в района на Българово, каза Николов. По думите му всички налични водоноски от Бургас са изпратени на мястото на пожара.

Кметът и областният управител координират дейността на институциите на терен. Наличните водоноски от Бургас също са изпратени. В операцията участват и екипи на полицията.

Дейностите се извършват приоритетно по периферията на пожара, която е в непосредствена близост до Българово, за да не се допусне навлизане на пламъците в града. Много доброволци със собствена техника, както и земеделски производители, се включват в гасителните действия.

Има изгорели дворове, селскостопанска продукция и техника.

На този етап от общинската администрация не могат да посочат точно колко са изгорелите постройки във вилно селище "Лозниците", но потвърдиха, че такива има. Хората обливат с маркучи и кофи имотите си, за да ги спасят.

Усилията на пожарните екипи и доброволците продължават.