Спипаха шофьор с близо 3 промила алкохол в село Коларово, съобщиха от полицията.

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Петрич е задържан 53-годишен мъж от с. Самуилово.

Около 22:25 часа на 1 ноември в село Коларово, управляваният от него товарен автомобил е спрян за извършване на проверка и с техническо средство е установено, че водачът шофира с наличие на 2,93 промила алкохол в издишания от него въздух. По случая е образувано досъдебно производство.