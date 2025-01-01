Под ръководството на прокуратурата се водят действия по разследването за тежката катастрофата с жертва в Благоевградско, съобщиха от обвинението.

Припомняме, че инцидентът е станал на 18 октомври на пътя между селата Михнево и Кърналово.

Шофьор без книжка катастрофира, млада жена загина на място

При избиране на скоростта водачът нарушил правилата за движение, като не се е съобразил с условията и не е направил всичко възможно да спре колата.

33-годишният шофьор се е обърнал в крайпътната канавка. Починала е 24-годишна жена.

От доказателствата, събрани на този етап от разследването, може да се направи обосновано предположение за виновността на мъжа.

Установено е, че той е неправоспособен. Мъжът е привлечен като обвиняем и е задържан за 72 часа. Предстои да му бъде поискан постоянен арест.