Заловиха жена и младеж за участие в схеми за телефонни измами, съобщиха от МВР.

На 1 септември на стационарния телефон в дома на 88-годишна жена от Пещера, се е обадил непознат, който се е представил за лекар и успял да я убеди, че неин роднина има нужда от спешно лечение.

Жената е събрала наличните си спестявания в размер на 3000 лева и ги е оставила в чанта до контейнер пред дома си.

Ден по-късно е измамен и 93-годишен мъж от същия град. Пред него по телефона измамникът се представил за служител на МВР, който работи по разследване на телефонни измами.

Мнимият инспектор е поискал от възрастния мъж да предостави спестените си пари за залавяне на извършителите. Той се е съгласил да помогне и оставил пред жилището си сумата от 6000 лева.

Малко по-късно в Районно управление-Пещера са подадени сигнали за двете измами. Сформиран е екип от криминалисти. Установени са посредниците за двете измами - 39-годишна жена от Пазарджик и 18-годишен младеж от село Юнаците.

Те са задържани, у тях са открити и част от паричните суми на жертвите. По случаите се водят разследвания под надзора на прокуратурата.