Земетресение е разтърсило Истанбул малко преди 15 часа днес, съобщи кореспондентът на БТА Нахиде Дениз. Трусът се е усетил особено силно в азиатската част на столицата.

Земетресението е продължило само няколко секунди, но е предизвикало силна паника сред местните.

От Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) обявиха, че трусът е бил с магнитуд от 5,0 по скалата на Рихтер. Епицентърът му е на дълбочина от 6,7 км в Мраморно море, в района на Мармара Ереглиси.

До момента има данни земетресението да е усетено в градовете Бургас, Ямбол, Царево, Кърджали и Поморие, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география.

Същият магнитуд отчита и Европейският средиземноморски сеизмологичен център, докато според сеизмологичната обсерватория "Кандилли" в Истанбул магнитудът е бил 5,3.

Не се съобщава за пострадали и разрушения.