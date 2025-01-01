Големият бариерен риф в Австралия понася най-мащабното избелване, регистрирано някога, показва правителствен доклад, който предупреждава, че природното съкровище е в окаяно състояние, предаде АФП.

Учените съобщават за най-масовото избелване, причинено от високите океански температури през 2024 г., които са довели до "безпрецедентни нива на топлинен стрес" от началото на измерванията преди близо 40 години.

В периода между август 2024 г. и май 2025 г. учени от Австралийския институт по морски науки са изследвали здравето на 124 коралови рифа, които са част от обширния риф, често наричан "най-голямата жива структура в света".

Резултатите са показали, че южните и северните разклонения на рифа са претърпели "най-големия годишен спад", регистриран някога. Рифовете са били засегнати от тропически циклони и нашествия на морски звезди от вида "трънен венец", който се храни с корали.

"Причина номер едно обаче е изменението на климата. Няма никакво съмнение в това", казва пред АФП Майк Емсли, ръководител на изследванията в института.

Големият бариерен риф, който се простира на 2300 километра по крайбрежието на щата Куинсланд в североизточната част на Австралия, приютява изключително богато биоразнообразие с повече от 600 вида корали и 1625 вида риби, отбелязва АФП.

Тези повтарящи се епизоди на избелване обаче заплашват да лишат популярната туристическа атракция от нейното великолепие, превръщайки някогашните богати на цветове коралови рифове в "болнаво" бели.

Необичайно топлите тропически води предизвикаха масово избелване на коралите в Големия бариерен риф през 2024 г. и първите месеци на 2025 г. - шестото подобно събитие през последните девет години.

"Големият бариерен риф претърпя безпрецедентни нива на топлинен стрес, което доведе до най-широкото разпространеното и тежкото избелване, регистрирано досега", пишат авторите на доклада.

"Все още си струва да се борим за него. Не можем просто да вдигнем ръце и да се откажем", казва Емсли, който описва Големия бариерен риф като "невероятно място".

Докладът разкрива, че един вид корали с бърз растеж, известен като Acropora, е пострадал най-много. Той расте бързо, но е и един от първите, които избледняват, отбелязва АФП.

Ричард Лек от Световния фонд за дивата природа казва, че някои коралови рифове по света вече не могат да се възстановят и предупреждава, че Големият бариерен риф може да бъде сполетян от същата съдба, ако не бъдат предприети предприемат амбициозни и бързи действия в областта на климата.



"Това е признак за екосистема, подложена на невероятен стрес, и учените са изключително разтревожени, когато рифът вече не се възстановява както преди", казва Лек.

Избелването се случва, когато температурите на водата се повишат, принуждавайки коралите да изхвърлят микроскопични водорасли, известни като зооксантели. Ако високите температури продължат, коралите могат да избелеят и да умрат, смятат експертите.



Миналата година средната температура на морската повърхност около Австралия е била най-високата, регистрирана някога, отчита Австралийският национален университет, цитиран от АФП.