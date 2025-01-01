При руски удар е бил поразен пътнически влак в северната Сумска област в Украйна, като ранените са най-малко 30, съобщи украинският президент Володимир Зеленски и определи атаката като варварска, съобщи Франс прес.

"Към момента се знае за най-малко 30 пострадали - както пътници, така и железопътни служители", написа Зеленски в "Екс". Публикацията беше придружена от кадри, показващи разрушен и горящ вагон с изкривен метал и разбити прозорци.

"Руснаците не може да не са знаели, че ударът е насочен към цивилни", подчерта още украинският лидер, цитиран от Укринформ. Мястото на удара се намира на около 50 километра от руската граница.

При друго нападение снощи няколко енергийни съоръжения в украинската Черниговска област са били повредени при руска атака с дронове и ракети. Междувременно украинските военни съобщиха, че са нанесли удар по голяма петролна рафинерия в Ленинградска област, в северозападната част на Русия.