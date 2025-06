Италиански музей се обърна към полицията, след като турист унищожи произведение на изкуството, покрито с кристали "Сваровски", докато позира за снимки, предаде TheGuardian.

Видеозапис, публикуван от "Палацо Мафей" във Верона, показва как двойка се снима, преструвайки се, че седи на творбата, изработена от художника Никола Бола и наречена „Столът на Ван Гог“.

Tourist breaks crystal-studded ‘Van Gough’ chair after sitting on it in an Italian museum.



The man sat on the chair while posing for a selfie before it shattered under his weight at the Palazzo Maffei, in Verona.



The museum director said the pair of tourists fled the scene… pic.twitter.com/PDgUNTmRgE