Лени Ландау от Ню Джърси е роден през 1920 г. Участвал е във Втората световна война, а след това е получил работа в контейнерна компания, където се труди и до днес. Въпреки напредналата си възраст, американецът редовно се занимава със спорт и се среща с приятели.



Рожденикът отпразнува 101-ия си рожден ден в заведение със семейството и приятели.

WWII Veteran Lenny Landau says he feels 'great' as he celebrates his 101st birthday! https://t.co/SImulAuP20 via @PIX11News

Причините за дълголетието си мъжът посочи положителното отношение към живота, любимата си работа и младата си съпруга Зайдел, която е с 25 години по-млада от него. „Имам млада съпруга и млади приятели и следвам морала, който гласи: „Правете добри дела всеки ден“, каза мъжът.

Освен това Ландау каза, че никога не е боледувал от Втората световна война.





It's my grandpa's birthday today!🎈🎂 At 97, Lenny Landau says, "Age is just a number. It means nothing." Look at that handsome punim (2nd from right) and try to tell me he's wrong. pic.twitter.com/Vyl49CRXVt