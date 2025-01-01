Срокът за регистрация на кладенци се удължава до 28 ноември 2039 г.

С обнародваните в Държавен вестник промени в Закона за опазване на околната среда се удължава до 28 ноември 2039 г. срокът за подаване на заявления за регистрация на кладенците за собствени потребности на гражданите и на водовземните съоръжения за стопански цели.

Изискването за регистриране на кладенците е необходимо за оценка на количественото състояние на подземните водни тела. МОСВ отчита, че удълженият срок е достатъчен за набирането на достоверни данни за оценка на натиска върху подземните води при актуализирането на следващия цикъл на Плановете за управление на речните басейни.

28 ноември 2039 г. става последният срок, в който съоръженията могат да бъдат вписани законно. Подаването на заявления е безплатно за кладенците, водата от които се ползва за собствени потребности на гражданите, и представлява важна стъпка към легализиране на водовземането.

МОСВ напомня, че след изтичане на крайния срок нерегистрираните водовземни съоръжения няма да могат да бъдат ползвани и подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и административно-наказателна отговорност.

Всеки собственик подава заявлението за регистрация в една от четирите Басейнови дирекции (БД), в чиято територия на управление попада имотът – БД „Западнобеломорски район“ - Благоевград, БД „Черноморски район“ - Варна, БД „Дунавски район” – Плевен, и БД „Източнобеломорски район“ - Пловдив.

Заявлението за регистрация на кладенец за собствени потребности може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца, за което кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и предават на съответната Басейнова дирекция постъпилите заявления.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения, използвани за собствени потребности на гражданите, не се заплаща. Отнася се за кладенците, водата от които се ползва за домакински цели, за поливане и водопой на животни, за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб. м на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно.

Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване на опасността от пресъхване на кладенците.

На интернет страниците на четирите Басейнови дирекции може да бъде намерена бланката на заявлението за регистрация, одобрена от министъра на околната среда и водите. Информация за басейновите дирекции за управление на водите вижте тук.

Повече информация, включително и за съоръженията, използвани от фирми за стопански и нестопански цели, ще намерите тук.

Климатичните промени през последните години, свързани с продължителни периоди на засушаване и високи температури, се отразяват върху количеството както на повърхностните, така и на подземните води. Мисията на МОСВ е опазване на този ценен природен ресурс в добро качествено и количествено състояние. Ето защо е съществено важно водните ресурси да се управляват и използват внимателно и балансирано с грижа за днешния ден и за бъдещите поколения.