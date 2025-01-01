Мъж е бил задържан за нарушение на обществения ред по време на протестните действия снощи в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Около 20:40 ч., при съпровода на мирното шествие от пл. „Съединение“ до Международен панаир - Пловдив, полицейски служители са забелязали участник в шествието да пали пиротехническо изделие.

Мъжът, на 35 години, с криминални регистрации и присъди, е отведен за едно денонощие в Четвърто районно управление. От възпламенената бомбичка няма пострадали хора.

След доклад на случая в Районна прокуратура – Пловдив срещу извършителя е образувано досъдебно производство.