Još je jedno dijete BiH uzeto od života koji tek počinje... Sram vas bilo gospodari života i smrti od 1995. do 2025.. Ima para za Viaduct, 'kumovu zgradu', 'lažne fakture' u Autocestama FBiH i 'namještene tendere' u EPBiH, ali za uklanjane mina nema...

Zlo iz devedesetih ne… pic.twitter.com/Eb2sCPwoqF