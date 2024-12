Сирийската армия призна, че е изгубила контрола над стратегическия централен град Хама.

Това се случва за първи път от началото на войната през 2011 г. на фона на светкавична бунтовническа офанзива, предаде АФП.

„Бунтовниците“ в Сирия носят флага на „Ислямска държава”

„През последните няколко часа, със засилването на конфронтациите между нашите войници и терористичните групировки... тези групировки успяха да пробият редица оси в града и да влязат в него. Разположените там военни части са пренасочени извън града“, се казва в изявление на армията.

#Syria: the streets of #Hama following the rebel-takeover. Residents gather at intersections to greet rebel forces as they enter they city. pic.twitter.com/Gv3gKyiYdB